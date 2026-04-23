Ο Υπουργός Αθλητισμού της Ιταλίας απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θέλει να... ακούει το Ιράν και με τον τρόπο του προσπαθεί να το αποκλείσει από το φετινό Μουντιάλ!

Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ακόμα ένα μήνυμα στον πρόεδρο της FIFA και... φίλο του, Τζιάνι Ινφαντίνο, ώστε να αποκλείσει το Ιράν και προκριθεί από το «παράθυρο» η Ιταλία. Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι παράτυπο, καθώς δεν πρόκειται για χώρα από την ίδια ήπειρο.

Σε περίπτωση που το Ιράν «πληρώσει» την εμπάθεια του «Πλανητάρχη», τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τον πρώτο λόγο για την αντικατάστασή του ως η υψηλότερα καταταγμένη ασιατική ομάδα που δεν προκρίθηκε και όχι η Ιταλία λόγω... κύρους.

Αυτή ήταν η ατάκα του Πάολο Ζαμπόλι, ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Υπουργό Αθλητισμού των «γειτόνων» μας, Αντρέα Αμπόντι, να απαντά στο «Sky News»: «Η πιθανή παρουσία της Ιταλίας στο Μουντιάλ, την οποία φέρεται να έχει προτείνει στην FIFA ο απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, πρώτον δεν είναι εφικτή και δεύτερον δεν είναι σωστή. Ξέρω πως η πρόκριση κρίνεται μόνο στο γήπεδο».