Αρμπελόα: «Δεν με ενδιαφέρει αν ο Μπαπέ κάνει like στον Μουρίνιο ή στην Τζούλια Ρόμπερτς»

Ο προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλβάρο Αρμπελόα, αναφέρθηκε στο... like που έκανε ο Κιλιάν Mπαπέ, χθες (22/4) σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό «Score 90» σχετικά με πιθανή επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στην ισπανική ομάδα.

Μια πιθανή επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης συζητείται ολοένα και περισσότερο, και ένα "like" από τον Κιλιάν Mπαπέ, χθες (22/4) σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό «Score 90» σχετικά με το θέμα - συγκεκριμένα, τη βελτιωμένη φόρμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στο σκοράρισμα υπό τον Πορτογάλο προπονητή και το ερώτημα αν το αποτέλεσμα θα μπορούσε να επαναληφθεί με τον Γάλλο διεθνή - έχει πυροδοτήσει σχολιασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφορά έγινε σήμερα (22/4) και από τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλβάρο Αρμπελόα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ενόψει της αυριανής (24/4) εντός έδρας αναμέτρησης εναντίον της Μπέτις για την 32η αγωνιστική της LaLiga.

«Δεν με ενδιαφέρει αν ο Μπαπέ κάνει "like" στον Μουρίνιο, την Τζούλια Ρόμπερτς ή οποιονδήποτε άλλον», είπε.

Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο Αρμπελόα απάντησε: «Η ευθύνη μου είναι να κερδίζω κάθε παιχνίδι. Έτσι βλέπω την κατάσταση και αυτό ζητώ από τους παίκτες. Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και να σεβόμαστε τον σύλλογο.»

