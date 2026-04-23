Αρμπελόα: «Δεν με ενδιαφέρει αν ο Μπαπέ κάνει like στον Μουρίνιο ή στην Τζούλια Ρόμπερτς»

Μια πιθανή επιστροφή του Ζοζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης συζητείται ολοένα και περισσότερο, και ένα "like" από τον Κιλιάν Mπαπέ, χθες (22/4) σε μια ανάρτηση στον λογαριασμό «Score 90» σχετικά με το θέμα - συγκεκριμένα, τη βελτιωμένη φόρμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στο σκοράρισμα υπό τον Πορτογάλο προπονητή και το ερώτημα αν το αποτέλεσμα θα μπορούσε να επαναληφθεί με τον Γάλλο διεθνή - έχει πυροδοτήσει σχολιασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αναφορά έγινε σήμερα (22/4) και από τον προπονητή της Ρεάλ Μαδρίτης, Αλβάρο Αρμπελόα, μιλώντας στους δημοσιογράφους, ενόψει της αυριανής (24/4) εντός έδρας αναμέτρησης εναντίον της Μπέτις για την 32η αγωνιστική της LaLiga.
«Δεν με ενδιαφέρει αν ο Μπαπέ κάνει "like" στον Μουρίνιο, την Τζούλια Ρόμπερτς ή οποιονδήποτε άλλον», είπε.
Όταν ρωτήθηκε για το μέλλον του, ο Αρμπελόα απάντησε: «Η ευθύνη μου είναι να κερδίζω κάθε παιχνίδι. Έτσι βλέπω την κατάσταση και αυτό ζητώ από τους παίκτες. Πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και να σεβόμαστε τον σύλλογο.»