Παυλίδης σε τροχιά κορυφής: «Μάχη» για πρώτος σκόρερ στην Πορτογαλία

Ο Βαγγέλης Παυλίδης κάνει μία πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα και είναι σε διεκδίκηση του τίτλου του πρώτου σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός συνεχίζει να σκοράρει στην Primeira Liga, έχοντας μέχρι στιγμής 29 γκολ και 6 ασίστ σε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Από αυτά, τα 21 τέρματα έχουν μπει στο πρωτάθλημα, κρατώντας τον δυνατά στη «μάχη» της κορυφής των σκόρερ.

Κύριος αντίπαλός του είναι ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο οποίος έχει φτάσει τα 24 γκολ στη λίγκα. Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, η διαφορά παραμένει μικρή και η «μονομαχία» αναμένεται μέχρι τέλους.

Παρά το γεγονός ότι η Μπενφίκα δεν βρίσκεται πλέον σε τροχιά τίτλου, ο Παυλίδης συνεχίζει ακάθεκτος την εξαιρετική του πορεία, δείχνοντας πως η ατομική διάκριση αποτελεί ρεαλιστικό στόχο.

Ο 27χρονος φορ έχει ξαναζήσει ανάλογη επιτυχία, καθώς είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΖ Άλκμααρ, ολοκληρώνοντας τότε τη σεζόν με 29 γκολ.