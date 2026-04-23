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Παυλίδης σε τροχιά κορυφής: «Μάχη» για πρώτος σκόρερ στην Πορτογαλία

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης κάνει μία πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Μπενφίκα και είναι σε διεκδίκηση του τίτλου του πρώτου σκόρερ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός συνεχίζει να σκοράρει στην Primeira Liga, έχοντας μέχρι στιγμής 29 γκολ και 6 ασίστ σε 50 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Από αυτά, τα 21 τέρματα έχουν μπει στο πρωτάθλημα, κρατώντας τον δυνατά στη «μάχη» της κορυφής των σκόρερ.

Κύριος αντίπαλός του είναι ο Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ο οποίος έχει φτάσει τα 24 γκολ στη λίγκα. Με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της σεζόν, η διαφορά παραμένει μικρή και η «μονομαχία» αναμένεται μέχρι τέλους.

Παρά το γεγονός ότι η Μπενφίκα δεν βρίσκεται πλέον σε τροχιά τίτλου, ο Παυλίδης συνεχίζει ακάθεκτος την εξαιρετική του πορεία, δείχνοντας πως η ατομική διάκριση αποτελεί ρεαλιστικό στόχο.

Ο 27χρονος φορ έχει ξαναζήσει ανάλογη επιτυχία, καθώς είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο ολλανδικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΖ Άλκμααρ, ολοκληρώνοντας τότε τη σεζόν με 29 γκολ.

Παυλίδης σε τροχιά κορυφής: «Μάχη» για πρώτος σκόρερ στην Πορτογαλία