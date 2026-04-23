Μιχαηλίδης: «Θα παλέψουμε και θα δώσουμε την ψυχή μας» (vid)

Πανέτοιμος για μάχη φάνηκε στις δηλώσεις του στο PAOK TV ο Γιάννης Μιχαηλίδης, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ (25/4 20:30), με στόχο το πρώτο τρόπαιο του νέου «ασπρόμαυρου» αιώνα.

Άπαντες στο στρατόπεδο του Δικεφάλου έχουν «στραφεί» στον τελικό του Πανθεσσαλικού, ψάχνοντας το τρόπαιο, που θα είναι το πρώτο του δεύτερου αιώνα ζωής του ΠΑΟΚ.

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης δήλωσε πανέτοιμος για... μάχη, παραμένοντας πιστός στο πλάνο του προπονητή, δίνοντας την «υπόσχεση» στον κόσμο, πως άπαντες θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν για την κατάκτηση της κούπας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του PAOK TV:

Για το τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να φύγει νικητής: «Σίγουρα είναι ένα ιστορικό παιχνίδι. Πρέπει να αντιδράσουμε, το θέλουμε πάρα πολύ. Θα είναι το πρώτο τρόπαιο του νέου αιώνα. Το θέλουμε για μας για τους εαυτούς μας, για τον σύλλογο, για τον πρόεδρο, για τους φιλάθλους μας και θα το διεκδικήσουμε μέχρι την τελευταία στιγμή».

Για το πως κερδίζεις έναν τελικό: «Πρέπει να αντιδράσουμε και να βγούμε στο 100% ή ακόμα παραπάνω. Να δώσουμε ότι έχουμε και δεν έχουμε, την ψυχή μας, την ενέργειά μας. Να παίξουμε το παιχνίδι μας, να κυριαρχήσουμε από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα».

Για το τι δίνει το μεγαλύτερο κίνητρο: «Ο κόσμος που θα είναι όπως όλη τη σεζόν στο πλευρό μας. Σίγουρα και η πίστη που έχουμε στην ομάδα με τη δουλειά που έχουμε κάνει όλη τη χρονιά. Να βάλουμε ψυχή και καρδιά και όλα τα άλλα θα έρθουν».

Αν έδινε ένα μήνυμα για τον κόσμο: «Να είναι σίγουρος ότι θα παλέψουμε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Θα τα δώσουμε όλα, το θέλουμε πολύ και θα το αποδείξουμε το Σάββατο».

