Ντόστανιτς στο SDNA: «Σοβαρός και δουλευταράς ο Νίκολιτς, αξίζει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ»

Ο Σέρβος προπονητής με τα πλούσια ελληνικά…ένσημα στο βιβλιάριο του, Ράτκο Ντόστανιτς, αποθεώνει στο SDNA τον συμπατριώτη τεχνικό της Ένωσης για την φετινή εικόνα των «κιτρινόμαυρων» και προβλέπει σημαντική εξέλιξη στην καριέρα του στους πάγκους.

Μάρκο Νίκολιτς, λαμπρός την οδηγεί! Η ΑΕΚ «καλπάζει» προς την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος με οδηγό τον Σέρβο τεχνικό που στην πρώτη του χρονιά στην Ελλάδα κερδίζει ουσία και εντυπώσεις.

Το SDNA επικοινώνησε με τον συμπατριώτη του προπονητή και άριστο γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας, Ράτκο Ντόστανιτς (νυν τεχνικός της Σλάβια Σόφιας) ο οποίος βγάζει το…καπέλο στον κόουτς της Ένωσης και την δουλειά του στους «κιτρινόμαυρους».

«Γνωρίζω πολύ καλά τον Μάρκο Νίκολιτς προτού ακόμα αναλάβει την Παρτιζάν Βελιγραδίου και πάρει το πρωτάθλημα.

Είναι σοβαρός προπονητής και άριστος γνώστης του ποδοσφαίρου. Δίνει μεγάλη βαρύτητα στην τακτική και ήρθε στην Ελλάδα για την ΑΕΚ έχοντας εμπειρίες και διακρίσεις…» τόνισε αρχικά ο Ράτκο Ντόστανιτς (φωτ.) και πρόσθεσε:

«Είναι σπουδαίο επίτευγμα αυτό που έχει καταφέρει στην ΑΕΚ από την πρώτη του κιόλας σεζόν στην Ελλάδα. Είναι δουλευταράς και του αξίζει να πάρει το πρωτάθλημα. Προσωπικά θεωρώ τον Νίκολιτς έναν εκ των κορυφαίων Σέρβων προπονητών».

Εν συνεχεία ο άλλοτε προπονητής της ΑΕΛ και της Βέροιας εξέφρασε την άποψη πως ο Νίκολιτς θα μπορούσε στο μέλλον να δουλέψει σε ένα ανώτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό και να πετύχει διακρίσεις.

«Σε αυτή την φάση που βρίσκεται τώρα θα διαφημιστεί πολύ στις ξένες αγορές, έτσι και καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και να παίξει στο Τσάμπιονς Λιγκ της επόμενης περιόδου.

Αυτός θα πρέπει να είναι και ο πρώτος του μεγάλος στόχος. Από κει και πέρα θα μπορούσε στο μέλλον να πάει σε ένα ανώτερο πρωτάθλημα και να διακριθεί. Του εύχομαι κάθε επιτυχία, όπως και στον Λούκα Γιόβιτς τον οποίο έχω σε μεγάλη ποδοσφαιρική εκτίμηση και ξέρω πως κάνει μια καταπληκτική χρονιά με πολλά γκολ στην ΑΕΚ».