Άρης: Δουλειά πάνω στη φυσική κατάσταση ενόψει ΟΦΗ

Το πρόγραμμα της Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του Άρη περιλάμβανε προπόνηση υψηλής έντασης (δόθηκε έμφαση στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης με διάφορες ασκήσεις).

ΑΝαλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε το σημερινό προπονητικό πρόγραμμα της ομάδας μας.

Το πρόγραμμα της Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ περιλάμβανε προπόνηση υψηλής έντασης (δόθηκε έμφαση στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης με διάφορες ασκήσεις).

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας μας είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας (27/04) ενόψει του αγώνα με τον Ο.Φ.Η. στο Παγκρήτιο Στάδιο (03/05, 17:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής των «Stoiximan Super League Playoffs» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.