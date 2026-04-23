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Ζαφείρης, Τσιφτσής και Χατσίδης για την επιστροφή του ΠΑΟΚ σε τελικό κυπέλλου (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Betsson μίλησε με τους Χατσίδη, Ζαφείρη και Τσιφτσή για τον τελικό κυπέλλου του ΠΑΟΚ και την επιστροφή του Δικεφάλου μετά το 2023.

Δείτε το βίντεο:

Ζαφείρης, Τσιφτσής και Χατσίδης για την επιστροφή του ΠΑΟΚ σε τελικό κυπέλλου (vid)