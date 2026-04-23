Και ο Λουίς Σουάρες στη λίστα της Νιούκαστλ

Ξανά στην αγορά για την απόκτηση επιθετικού έχει βγει η Νιούκαστλ.

Η Νιούκαστλ δαπάνησε το περασμένο καλοκαίρι περίπου 80 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Νικ Βολντεμάντε από τη Στουτγκάρδη, ώστε να αντικαταστήσει τον Αλεξάντερ Ισακ, που μεταγράφηκε στη Λίβερπουλ. Ο 24χρονος Γερμανός φορ δεν μπόρεσε όμως να προσαρμοστεί στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και να αποδώσει τα αναμενόμενα, έχοντας στο ενεργητικό του 11 γκολ και τέσσερις ασίστ σε 44 ματς με τις «καρακάξες» σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild» η ομάδα της βόρειας Αγγλίας έχει αποφασίσει το καλοκαίρι να τον παραχωρήσει και να κινηθεί για την απόκτηση ενός άλλου επιθετικού. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως και ο Βολντεμάντε δεν είναι ευχαριστημένος στην Αγγλία και θέλει να επιστρέψει στην μπουντεσλίγκα, με τις Μπάγερν Μονάχου και Στουτγκάρδη να έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του για να τον πάρουν το καλοκαίρι, έστω και με τη μορφή του δανεικού, καθώς έχει συμβόλαιο με τη Νιούκαστλ μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Για τη θέση του ο Εντι Χάου έχει εισηγηθεί την απόκτηση του Γκονζάλο Γκαρσία από τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως σχετικά υποστηρίζει η αγγλική εφημερίδα «Mirror». Ο 22χρονος Ισπανός φορ δεν έχει θέση στη βασική ενδεκάδα των «μπλάνκος» και το καλοκαίρι θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Τη φετινή σεζόν έχει στο ενεργητικό του έξι γκολ και δύο ασίστ, σε 32 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, και το κασέ του δεν ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. Πάντως σύμφωνα με την πορτογαλική εφημερίδα «Correio da Manha» ο Αγγλος κόουτς έχει στη λίστα του και τον 28χρονο Κολομβιανό στράικερ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Λουίς Σουάρες, που κάνει φέτος θραύση με 33 γκολ (!) και επτά ασίστ σε 47 ματς με τα «λιοντάρια» σε όλες τις διοργνώσεις, με το κασέ του όμως να ξεπερνά πλέον τα 50 εκατ. ευρώ.