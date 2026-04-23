Κοϊτά: Από τη «σκιά» του Μαρσιάλ, στην φετινή εκτόξευση με Νίκολιτς (vid)

Ένας από τους πρωταγωνιστές της φετινής ΑΕΚ είναι ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ο οποίος βιώνει τη δική του μεταμόρφωση υπό την καθοδήγηση του Μάρκο Νίκολιτς!

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός από την Μαυριτανία, που πέρυσι βρέθηκε στη «σκιά» του Αντονί Μαρσιάλ, εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή και διανύει τη δεύτερη πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας του στο σκοράρισμα, μετρώντας 9 γκολ (4 ασίστ) σε 48 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η κορυφαία του επίδοση ήταν αυτή της σεζόν 23/24 όταν τότε με την Σεντ Τρούιντεν είχε πετύχει 15 γκολ σε 38 παιχνίδια στην Jupiler League. Εκείνη η χρονιά μάλιστα είχε αποτελέσει το «διαβατήριο» της μεταγραφής του όντας ένα από τα πιο hot ονόματα στο Βέλγιο, με την ΑΕΚ να βγάζει από τα ταμεία της τότε 3,5 με 4 εκ. ευρώ για να τον ντύσει στα κιτρινόμαυρα προλαβαίνοντας την Άντερλεχτ που επίσης επιθυμούσε διακαώς την απόκτηση του.

Η πρώτη του σεζόν στην ΑΕΚ όπου κατέγραψε 2 γκολ 4 ασίστ σε 30 παιχνίδια ήταν μεταβατική και περίεργη για τον ίδιο καθώς παρ' ότι αποτέλεσε μια μεγάλη επένδυση για το Club επί της ουσίας ήταν υπό τη «σκιά» του Αντονί Μαρσιάλ που έπαιζε αριστερά. Δεν μπόρεσε ποτέ να απελευθερωθεί ψυχολογικά, να νιώσει σημαντικός και να ξεδιπλώσει τα χαρίσματα του τα οποία είχε δει η ΑΕΚ στο Βέλγιο και είχε πληρώσει αδρά για να τον αποκτήσει.

Ο ερχομός του Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε εντελώς τα δεδομένα. Και με έναν χρόνο καθυστέρηση ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά βγάζει στο γήπεδο το πραγματικό του πρόσωπο, έχοντας μεταμορφωθεί σε μια μονάδα διαφοράς στα χέρια του Σέρβου τεχνικού. Μάλιστα οπως όλη η ομάδα, έτσι και αυτός, το τελευταίο διάστημα έχει φτάσει στο πικ της απόδοσης του έχοντας κάνει τρία μεγάλα παιχνίδια: Απέναντι στον Ολυμπιακό τον οποίο καθάρισε στο Καραϊσκάκη με το γκολ που πέτυχε, με την Ράγιο μέσα οπου μεταξύ άλλων κέρδισε το πέναλτι και με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή όπου μπήκε ως αλλαγή και στα 34 λεπτά που αγωνίστηκε έκανε άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα και κλείδωσε το τρίποντο με την φανταστική ενέργεια του στο δεύτερο γκολ όπου περνά σαν να μην υπάρχουν τους Καμαρά-Μπάμπα και εκτελεί τον Τσιφτσή.

Ο Κοϊτά είναι σαφές πως φέτος μοιάζει - υπό την καθοδήγηση του Μάρκο Νίκολιτς - να έχει απελευθερωθεί πλήρως απολαμβάνοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του προπονητή του και αυτό τον έχει βοηθήσει αφενός να βρει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση και αφετέρου να βγάλει στο γήπεδο τα δυνατά του στοιχεία όπως είναι η ντρίπλα, η εκτέλεση και η έκρηξη που έχει. Στοιχεία υπερπολύτιμα που τον καθιστούν ένα από τα πιο σημαντικά όπλα της φετινής ΑΕΚ βιώνοντας ο ίδιος με έναν χρόνο καθυστέρηση τη δίκη του εκτόξευση, καθώς από την «σκιά» του Μαρσιάλ έχει βρεθεί να έχει ρόλο πρωταγωνιστή και να κάνει (και) τη διαφορά σε σπουδαία παιχνίδια που απαιτούν προσωπικότητα και ποιότητα!