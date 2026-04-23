Βεργέτης στη Λάρισα, Τζήλος στο Περιστέρι

Ο Χρήστος Βεργέτης ορίστηκε στο ντέρμπι επιβίωσης της 5ης αγωνιστικής των play out ανάμεσα στην ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό.

Στο AEL FC Arena θα σφυρίξει την Κυριακή ο Βεργέτης στο ντέρμπι της ΑΕΛ Novibet με τον Πανσερραϊκό, ενώ στο VAR θα είναι ο Παπαδόπουλος. Στη Νίκαια και το Κηφισιά-Παναιτωλικός διαιτητής θα είναι ο Τσιμεντερίδης και στο VAR ο Τσακαλίδης. Στο Ατρόμητος-Αστέρας Aktor στο Περιστέρι, ορίστηκε ο Τζήλος και στο VAR ο Ζαμπαλάς.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

Κυριακή 26/4

16:00 Κηφισιά-Παναιτωλικός: Τσιμεντερίδης (Μπουξμπάουμ, Δέλιος, 4ος Κουκούλας, VAR: Τσακαλίδης, Πουλικίδης)

18:00 Ατρόμητος-Αστέρας Aktor: Τζήλος (Βαλιώτης, Νίκζας, 4ος Κόκκινος, VAR: Ζαμπαλάς, Κουμπαράκης)

20:00 ΑΕΛ Novibet-Πανσερραϊκός: Βεργέτης (Κορώνας, Διαμαντής, 4ος Μόσχου, VAR: Παπαδόπουλος, Κατσικογιάννης)

