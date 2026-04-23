Τσακίρης: Τρίτη σερί ασίστ και πρωταγωνιστής στο 5-1 της Σαν Χοσέ  

Ο Νίκος Τσακίρης συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο MLS, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός είχε ξανά καθοριστική συμβολή στη νίκη της Σαν Χοσέ με 5-1 απέναντι στην Όστιν, μοιράζοντας την τρίτη διαδοχική του ασίστ.

Οι εμφανίσεις του νεαρού άσου, για τον οποίο είχε γράψει πρώτο το SDNA δεν περνούν απαρατήρητες, καθώς μετρά ήδη συμμετοχή σε πέντε γκολ μέσα σε εννέα αγώνες τη φετινή σεζόν, αποτελώντας έναν από τους πιο ανερχόμενους παίκτες της ομάδας του.

Η Σαν Χοσέ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της. Στο 58ο λεπτό, ο Τσακίρης εκτέλεσε υποδειγματικά ένα κόρνερ και ο Γιασίνσκι με δυνατή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1, δίνοντας το έναυσμα για την ανατροπή.

Λίγο νωρίτερα, στο 36’, ο ίδιος είχε χάσει σημαντική ευκαιρία να σκοράρει, με το πλασέ του από καλή θέση να περνά άουτ.

Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν πλήρως και έφτασαν σε μια εμφατική νίκη με 5-1, καταγράφοντας πέντε συνεχόμενες επιτυχίες στο πρωτάθλημα και οκτώ συνολικά στα εννέα τελευταία παιχνίδια τους.