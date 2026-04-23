Αθλέτικ Μπιλμπάο: Συμφωνία με Τέρζιτς για την μετά-Βαλβέρδε εποχή!

Η Αθλέτικ Μπιλμπάο φαίνεται πως έχει ήδη δρομολογήσει την επόμενη ημέρα στον πάγκο της, καταλήγοντας σε συμφωνία με τον Έντιν Τέρζιτς για την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος του συλλόγου, Τζον Ουριάρτε, έχει δώσει τα χέρια σε προφορικό επίπεδο με τον 43χρονο Γερμανό προπονητή εδώ και αρκετές εβδομάδες. Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται να γίνει μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη εξέλιξη.

Η αλλαγή στον πάγκο προκύπτει μετά την απόφαση του Ερνέστο Βαλβέρδε να αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς, αναγκάζοντας τη διοίκηση να κινηθεί άμεσα για τον αντικαταστάτη του.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ο Τέρζιτς φέρεται να συμμετέχει ήδη στον σχεδιασμό της νέας σεζόν, εκφράζοντας άποψη για μεταγραφές και ανανεώσεις.

Ο Γερμανός τεχνικός είναι γνωστός για το δυναμικό και επιθετικό στυλ παιχνιδιού του, με έμφαση στην ένταση και την πίεση, στοιχεία που θεωρείται ότι ταιριάζουν στη φιλοσοφία της ομάδας. Παράλληλα, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη νεαρών παικτών, κάτι που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της Αθλέτικ, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε Βάσκους ποδοσφαιριστές.

Η διοίκηση σκοπεύει να καθυστερήσει την ανακοίνωση, θέλοντας να αποδώσει τον απαραίτητο σεβασμό στον Βαλβέρδε μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς η ομάδα παραμένει σε τροχιά ευρωπαϊκής εξόδου.