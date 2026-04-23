Μάνατζερ Τσάλοβ: «Είναι πολύ ταλαντούχος παίκτης, το ενδιαφέρον για πώληση και ο ρόλος του ΠΑΟΚ»

Ο μάνατζερ Πάουλου Μπαρμπόζα δήλωσε ότι ο Φιόντορ Τσάλoβ πιθανότατα θα δεχτεί προτάσεις από ομάδες της Τουρκίας και της Ευρώπης μετά το τέλος της σεζόν.

Ο Ρώσος επιθετικός ανήκει στον ΠΑΟΚ και αυτή την περίοδο αγωνίζεται ως δανεικός στην Καισερισπόρ. Παρότι δεν έχει σκοράρει πολύ, ο Μπαρμπόζα τόνισε ότι παίζει καλά και πως η ομάδα του περνά δύσκολη περίοδο, κάτι που επηρεάζει την απόδοσή του.

Απομένουν τέσσερις αγωνιστικές στο τουρκικό πρωτάθλημα και ο Τσάλoβ έχει την ευκαιρία να δείξει την αξία του. Σύμφωνα με τον ατζέντη του, πρόκειται για έναν ταλαντούχο παίκτη με μεγάλες δυνατότητες.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται να τον πουλήσει, με στόχο να κερδίσει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Στη φετινή σεζόν, ο Τσάλoφ έχει πετύχει 3 γκολ και έχει δώσει 1 ασίστ σε 33 αγώνες, ενώ η αξία του στο transfermarkt εκτιμάται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ.