ΑΕΛ Novibet: Οι οπαδοί ζήτησαν νίκη κόντρα στον Πανσερραϊκό (vid)

Οι φίλοι της ΑΕΛ Novibet εξέφρασαν τη στήριξη στους παίκτες του Παντελίδη και ζήτησαν νίκη κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Τον βαθμό της ισοπαλίας πήρε η ΑΕΛ Novibet κόντρα στην Κηφισιά (1-1), δείχνοντας σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές των «βυσσινί» κατευθύνθηκαν προς την εξέδρα των οργανωμένων φιλάθλων, οι οποίοι επιχείρησαν να τους εμψυχώσουν, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά τους.

Ενόψει του κρίσιμου «τελικού» της Κυριακής απέναντι στον Πανσερραϊκό, ζήτησαν από την ομάδα μόνο το θετικό αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναμέτρησης για τη μάχη της παραμονής.

Οι φίλαθλοι ξεκαθάρισαν ακόμη πως όλοι παραμένουν ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια, στέλνοντας μήνυμα στήριξης.