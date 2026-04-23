Σίτι και Άρσεναλ σε τροχιά τίτλου: Οι πέντε «στροφές» πριν το φινάλε

Η μάχη για την κορυφή της Premier League έχει πάρει φωτιά, με τη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ να ισοβαθμούν και να μπαίνουν στην τελική ευθεία της σεζόν.

Οι «Πολίτες» νίκησαν εκτός έδρας της Μπέρνλι με 1-0 και εκμεταλλεύτηκαν τη βαθμολογική τους θέση ώστε να βρεθούν ξανά στην κορυφή, σε μια μάχη που κρίνεται στις λεπτομέρειες, αφού οι δύο ομάδες είναι απολύτως κοντά σε βαθμούς και διαφορά τερμάτων.

Μετά από 33 αγώνες, Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ ισοβαθμούν στους 70 βαθμούς, με την ομάδα του Γκουαρντιόλα να έχει τέρματα 66-29, ενώ αυτή του Μικέλ Αρτέτα 63-26.

Το πρώτο κριτήριο σε περίπτωση ισοβαθμίας στην Premier League είναι το goal average, με τις δύο διεκδικήτριες να είναι στο +37. Το δεύτερο κριτήριο είναι η καλύτερη επίθεση με τη Σίτι να είναι στο +3 από την Άρσεναλ. Αν όμως οι «κανονιέρηδες» φτάσουν τους «πολίτες», το τρίτο κριτήριο είναι τα μεταξύ τους ματς. Εκεί η Σίτι έχει προβάδισμα, καθώς νίκησε 2-1 στο ματς του δεύτερου γύρου, ενώ στο πρώτο ματς οι δύο ομάδες είχαν έρθει ισόπαλες 1-1.

Πλέον απομένουν πέντε αγωνιστικές για κάθε ομάδα, με το πρόγραμμα να παίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του τίτλου.

Τα παιχνίδια που απομένουν για τη Μάντσεστερ Σίτι

Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα

Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας (εξ αναβολής)

Τα παιχνίδια που απομένουν για την Άρσεναλ

Άρσεναλ – Νιούκαστλ

Άρσεναλ – Φούλαμ

Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

Άρσεναλ – Μπέρνλι

Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ