Η Σπόρτινγκ στον τελικό Κυπέλλου Πορτογαλίας μετά το 0-0 στο «Ντραγκάο»

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας, μένοντας στο 0-0 στην έδρα της Πόρτο στον δεύτερο ημιτελικό.

Η πρόκριση κρίθηκε ουσιαστικά από το πρώτο παιχνίδι, όπου το γκολ του Σουάρες έδωσε σημαντικό προβάδισμα στα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας, τα οποία διαχειρίστηκαν σωστά τη ρεβάνς και κράτησαν το μηδέν παρά την πίεση των γηπεδούχων.

Ο αγώνας είχε ένταση και δυνατές μονομαχίες, όμως καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Η Πόρτο μάλιστα ολοκλήρωσε το ματς με αριθμητικό μειονέκτημα, μετά την αποβολή του Βαρέλα στο 89ο λεπτό, γεγονός που «κλείδωσε» ουσιαστικά την πρόκριση των φιλοξενούμενων.

Στον μεγάλο τελικό, η Σπόρτινγκ θα διεκδικήσει το τρόπαιο για 19η φορά στην ιστορία της, συνεχίζοντας τη μάχη για έναν ακόμη τίτλο στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο.