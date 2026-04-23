Καταιγιστική Κλαμπ Μπριζ με εξάρα και φουλ για τίτλο

Η Κλαμπ Μπριζ μπήκε δυναμικά στη μάχη του τίτλου στο βελγικό πρωτάθλημα, κάνοντας εντυπωσιακή εμφάνιση με το ευρύ 6-1 εναντίον της Μαλίν για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα στο «Γιαν Μπρέιντελ» και εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια βαθμών της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία έμεινε στο 0-0 με τη Γάνδη. Έτσι, η διαφορά στην κορυφή μειώθηκε στους δύο βαθμούς, βάζοντας «φωτιά» στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Σημαντική ήταν η συμβολή του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και σφράγισε τον θρίαμβο της ομάδας του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας το έκτο γκολ.

Με αυτή τη νίκη, η Κλαμπ Μπριζ όχι μόνο μείωσε τη διαφορά από την κορυφή, αλλά έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της τελικής ευθείας των playoffs της Jupiler Pro League.

Την ίδια ώρα, η Μαλίν παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώνεται με τα επόμενα παιχνίδια που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τον φετινό πρωταθλητή.