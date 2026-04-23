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Καταιγιστική Κλαμπ Μπριζ με εξάρα και φουλ για τίτλο

Ποδόσφαιρο
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Η Κλαμπ Μπριζ μπήκε δυναμικά στη μάχη του τίτλου στο βελγικό πρωτάθλημα, κάνοντας εντυπωσιακή εμφάνιση με το ευρύ 6-1 εναντίον της Μαλίν για την πέμπτη αγωνιστική των playoffs.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα στο «Γιαν Μπρέιντελ» και εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια βαθμών της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία έμεινε στο 0-0 με τη Γάνδη. Έτσι, η διαφορά στην κορυφή μειώθηκε στους δύο βαθμούς, βάζοντας «φωτιά» στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Σημαντική ήταν η συμβολή του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και σφράγισε τον θρίαμβο της ομάδας του με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις, πετυχαίνοντας το έκτο γκολ.

Με αυτή τη νίκη, η Κλαμπ Μπριζ όχι μόνο μείωσε τη διαφορά από την κορυφή, αλλά έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει της τελικής ευθείας των playoffs της Jupiler Pro League.

Την ίδια ώρα, η Μαλίν παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώνεται με τα επόμενα παιχνίδια που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τον φετινό πρωταθλητή.

Καταιγιστική Κλαμπ Μπριζ με εξάρα και φουλ για τίτλο