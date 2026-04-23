Καθοριστικός Κέιν, έστειλε τη Μπάγερν Μονάχου στον τελικό Κυπέλλου

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει ακάθεκτη τη φετινή της πορεία, αφού μετά την εξασφάλιση του τίτλου στη Bundesliga, έκανε ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση ενός ακόμη τροπαίου.

Οι Βαυαροί νίκησαν με 2-0 την Μπάγερ Λεβερκούζεν εκτός έδρας, στον ημιτελικό του Κύπελλο Γερμανίας, παίρνοντας την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα διεκδικήσουν το 21ο τρόπαιό τους.

Ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά για ακόμη μία φορά ήταν ο Χάρι Κέιν. Ο Άγγλος επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 70ό λεπτό με κοντινό πλασέ, φτάνοντας τα 53 γκολ μέσα στη σεζόν και επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό του ρόλο στην ομάδα του Βενσάν Κομπανί.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν προσπάθησε να αντιδράσει ανεβάζοντας την πίεση στα τελευταία λεπτά, όμως αυτό άφησε κενούς χώρους. Έτσι, ο Λουίς Ντίας εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 στις καθυστερήσεις, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Στον τελικό, η Μπάγερν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στη Στουτγκάρδη και τη Φράιμπουργκ.