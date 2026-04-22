Συναγερμός στην Μπαρτσελόνα: Τραυματίστηκε ο Γιαμάλ σε εκτέλεση πέναλτι! (vid)

Ο Λαμίν Γιαμάλ αντικαταστάθηκε με πρόβλημα μετά από εκτέλεση πέναλτι και οι Καταλανοί, αλλά και η Εθνική Ισπανίας κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα!

Τεράστια ανησυχία στην Βαρκελώνη, αλλά και σε ολόκληρη την Ισπανία (απέχουμε μόλις 50 ημέρες από την σέντρα του Μουντιάλ) από τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ.

Ο Ισπανός σταρ αμέσως μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που έκανε το 1-0 απέναντι στην Θέλτα, σωριάστηκε στο έδαφος, πιάνοντας το δεξί του πόδι.

Ο Γιαμάλ αντικαταστάθηκε αμέσως και οι Ισπανοί εικάζουν πως είτε υπάρχει κάποιο μυϊκό πρόβλημα (θλάση), είτε κάποιο πρόβλημα με τον έσω πλάγιο στο γόνατο του, χωρίς πάντως μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για την ακριβή φύση του προβλήματος.