Αποχωρεί η «σημαία» της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ!

Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ (34 ετών), ανακοίνωσε (22/4) ότι θα αποχωρήσει από τον σκωτσέζικο σύλλογο στο τέλος της σεζόν μετά από 11 χρόνια στο Ibrox Park!

Κατά την παρουσία του στην Ρέιντζερς κέρδισε την Premiership, το Κύπελλο Σκωτίας και το League Cup, και έφτασε στον τελικό του Europa League το 2022, χάνοντας από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης.



Πρόκειται για τον αμυντικό με τα περισσότερα σκορ στην ιστορία του βρετανικού ποδοσφαίρου. Ο βετεράνος Άγγλος δεξιός μπακ, επίσης ειδικός στην εκτέλεση φάουλ, έχει συνολικά 144 γκολ και 148 ασίστ σε 562 εμφανίσεις για την Ρέιντζερς.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Αυτός ο σύλλογος ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου και της οικογένειάς μου τα τελευταία 11 χρόνια. Μου έχει δώσει τόσα πολλά, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και από τότε που έφτασα, προσπαθούσα πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να τον εκπροσωπήσω με τον καλύτερο τρόπο», εξήγησε.

Έφτασε στη Γλασκώβη το 2015 από τη Γουίγκαν. Στην πρώτη του σεζόν στη Σκωτία, σκόραρε 10 γκολ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή της Ρέιντζερς στην Premier League της Σκωτίας.

Χωρίς να αποκαλύψει τα μελλοντικά του σχέδια, τόνισε ότι «αισθάνομαι ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για μια νέα πρόκληση», ξεκαθάρισε ότι «αυτό δεν έχει τελειώσει ακόμα, υπάρχει ακόμα μια σεζόν μπροστά μας και είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι στη μάχη για τον τίτλο του πρωταθλήματος».

Η Ρέιντζερς είναι δεύτερη (69 βαθμοί), μόλις έναν βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο Χαρτς (70), με την Σέλτικ στην τρίτη (67).