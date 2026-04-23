Οι νέοι κανόνες του Σίλβιο Μπαλντίνι στην Εθνική Ιταλίας

Σε περίοδο αναδιοργάνωσης είναι η εθνική Ιταλίας μετά τον τρίτο διαδοχικό αποκλεισμό της από τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Σίλβιο Μπαλντίνι να αναλαμβάνει προσωρινά την τεχνική ηγεσία και να επιχειρεί άμεσες αλλαγές.

Ο έμπειρος προπονητής, που μέχρι πρότινος ήταν στην ομάδα U21, έχει αναλάβει υπηρεσιακά μέχρι τον Ιούνιο και τα φιλικά απέναντι σε Λουξεμβούργο και Ελλάδα. Ωστόσο, δείχνει ήδη τις προθέσεις του για πιο αυστηρή πειθαρχία στο εσωτερικό της ομάδας.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο Μπαλντίνι σχεδιάζει να εφαρμόσει τέσσερις βασικούς κανόνες: οι παίκτες δεν θα μένουν πλέον σε μονόκλινα δωμάτια αλλά θα μοιράζονται δίκλινα ή τρίκλινα, η χρήση κινητών τηλεφώνων θα περιοριστεί δραστικά, θα υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα πρωινού, ενώ θα καθιερωθούν και καθημερινές ζυγίσεις.