Γκουαρντιόλα για Ρούνεϊ: «Όποιος θέλει μπορεί να λέει ό,τι ηλιθιότητες θέλει»

Έντονη αντιπαράθεση έχει προκύψει ανάμεσα στον προπονητή της Σίτι και τον Γουέιν Ρούνεϊ, μετά τα σχόλια του παλαίμαχου επιθετικού για τους πανηγυρισμούς των «πολιτών» στη νίκη επί της Άρσεναλ.

Η Σίτι πήρε ένα κρίσιμο παιχνίδι για τη μάχη του τίτλου της Premier League, όμως οι έντονοι πανηγυρισμοί των παικτών στο «Etihad» προκάλεσαν αντιδράσεις από τον Ρούνεϊ και τον Ντάνι Μέρφι, οι οποίοι το θεώρησαν υπερβολή.

Η απάντηση του Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή

«Ο κόσμος μπορεί να λέει ό,τι ηλιθιότητες θέλει. Πανηγύρισαν επειδή ήξεραν ότι αν δεν κερδίζαμε, οι ελπίδες μας (για τον τίτλο) θα είχαν τελειώσει. Νίκησαν και είμαστε ακόμα εδώ. Πώς θα μπορούσαν να μην πανηγυρίσουν; Όσο κι αν σέβεσαι τον αντίπαλο και τους οπαδούς του αντιπάλου, γιόρτασε όπως θέλεις.

Βλέποντας πώς παίζει η Άρσεναλ, τους δίνω απίστευτα εύσημα. Έπρεπε να ιδρώσουμε και να παλέψουμε για να κερδίσουμε γιατί έχουν τα πάντα. Όλοι ήξεραν ότι αυτό το παιχνίδι ήταν τελικός. Ειδικά για εμάς».