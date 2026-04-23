Αλεξάντρα Ποπ: «Στο ποδόσφαιρο ανδρών έχει χαθεί η αγάπη για το άθλημα»

Η αρχηγός της εθνικής Γερμανίας, μίλησε δημόσια για την εικόνα που έχει το ανδρικό ποδόσφαιρο, ασκώντας κριτική στην έντονη εμπορευματοποίηση του αθλήματος.

Μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό «11 Freunde», η 35χρονη επιθετικός ανέφερε ότι το άθλημα στο ανδρικό επίπεδο έχει χάσει μέρος της αυθεντικότητάς του, αφού πλέον κυριαρχούν τα οικονομικά μεγέθη και λιγότερο το αγωνιστικό πάθος.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά

«Στο ποδόσφαιρο ανδρών έχει χαθεί η αγάπη για το άθλημα. Συχνά ασχολούμαστε μόνο με τα ποσά των μεταγραφών και τους υπέρογκους μισθούς. Δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα στο ποδόσφαιρο γυναικών. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνω πολυεκατομμυριούχος μέσω του ποδοσφαίρου;»