Τα ονόματα που «παίζουν» για τον πάγκο της Τσέλσι

Η Τσέλσι είναι ξανά σε φάση ανασύνταξης, αφού μετά την απομάκρυνση του Λίαμ Ροσένιορ από τον πάγκο, ο σύλλογος πρέπει να βρει τον επόμενο προπονητή του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ροσένιορ παρέμεινε μόλις 3,5 μήνες στην τεχνική ηγεσία, με τα αρνητικά αποτελέσματα να οδηγούν στη λύση της συνεργασίας. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, τα καθήκοντα έχουν ανατεθεί προσωρινά στον Κάλουμ ΜακΦάρλαν, όμως η διοίκηση έχει ήδη στραφεί στο μέλλον.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, έχουν αρχίσει να εξετάζονται αρκετές περιπτώσεις για τη μόνιμη θέση στον πάγκο. Ο Σεσκ Φάμπρεγκας εμφανίζεται ως βασικός υποψήφιος, χάρη στο έργο του στην Κόμο, ενώ στη λίστα βρίσκονται επίσης ο Φιλίπε Λουίς και ο Άντονι Ιραόλα, ο οποίος ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ.

Ακόμη, συζητείται και το όνομα του Όλιβερ Γκλάσνερ, που αναμένεται να φύγει από την Κρίσταλ Πάλας, ενώ πιο «βαριά» ονόματα όπως οι Ντιέγκο Σιμεόνε, Τσάβι και Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι έχουν επίσης ακουστεί, ανάλογα και με την πορεία της τελευταίας ομάδας του Ιταλού.