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Τα highlights από την ισοπαλία στην Λάρισα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε παρακάτω τις καλύτερες στιγμές από την ισοπαλία (1-1) μεταξύ της ΑΕΛ Novibet και της Κηφισιάς στην Λάρισα.
Τα highlights από την ισοπαλία στην Λάρισα (vid)