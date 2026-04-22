Σαραγόσα: «Δική μου η ευθύνη, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα σελίδα»

Την ευθύνη για την βαριά ήττα του Πανσερραϊκού με 0-4 από τον Ατρόμητο ανέλαβε ο Ζεράρ Σαραγόσα, τονίζοντας πως η ομάδα του πρέπει να στρέψει άμεσα την προσοχή της στο επόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Η ευθύνη είναι δική μου γιατί φαίνεται ότι δεν κατάφερα να δώσω στους παίκτες μου να καταλάβουν τη σημαντικότητα του αγώνα και δεν έγινε και σωστή διαχείριση των ποδοσφαιριστών. Το σημερινό παιχνίδι είναι ένα καμπανάκι για μας και για τη δύσκολη συνέχεια.

Θεωρώ ότι και η ομοσπονδία έχει τις δικές της ευθύνες, καθώς μας υποχρεώνει να παίζουμε τόσους πολλούς αγώνες σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Το αποτέλεσμα είναι κακό για εμάς, πρέπει να γυρίσουμε σελίδα γρήγορα και να προετοιμάσουμε το επόμενο παιχνίδι».

Για το θερμό χειροκρότημα των φίλων του Πανσερραϊκού παρά τη βαριά ήττα: «Οι οπαδοί μας είναι απίστευτοι και είναι πάντα στο πλευρό μας ανεξαρτήτου αποτελέσματος».