ΑΕΛ Novibet και Κηφισιά έμειναν στο ισόπαλο 1-1 στην βροχερή Λάρισα, σε ένα αποτέλεσμα που έβγαλε… κερδισμένη την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο στην μεγάλη «μάχη» της παραμονής.

Στο «Χ» έκατσε η... μπίλια μεταξύ της ΑΕΛ Novibet και της Κηφισιάς, με την ομάδα των βορείων προαστίων να είναι η... κερδισμένη της αναμέτρησης. Και αυτό γιατί παρέμεινε στο +6 (2η θέση στα play outs) από τους Θεσσαλούς και τον Πανσερραϊκό που βρίσκονται στους 24 βαθμούς και... κινδυνεύουν.

Η πρώτη τελική στο παιχνίδι ήρθε στο 7ο λεπτό, με το μακρινό σουτ του Ατανάσοφ να φεύγει αρκετά έξω από τα δοκάρια των φιλοξενούμενων. Δύο λεπτά αργότερα η κεφαλιά του Πόκορνι ήταν άστοχη για την Κηφισιά. Η Κηφισιά είχε νέα καλή στιγμή στο 11' με το σουτ του Πόμπο εκτός περιοχής, να μπλοκάρεται από τον πορτιέρε της ΑΕΛ με διπλή προσπάθεια.

Στο 17ο λεπτό του αγώνα η Κηφισιά κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Μασόν από γύρισμα του Κονατέ. Ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση και έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα των βορείων προαστίων! Οι Θεσσαλοί προσπάθησαν να κρατήσουν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους και να βρουν γκολ ισοφάρισης.

Στο 25' ο Μπατουμπινσικά με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα πάνω στον Ραμίρες, που μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα. Τρία λεπτά αργότερα ο Χατζηστραβός σούταρε αρκετά άστοχα για τους γηπεδούχους.

Στη συνέχεια το ματς δεν είχε ιδιαίτερα καλό ρυθμό, με τις δυνατές μονομαχίες να κυριαρχούν στην ΑΕΛ Novibet Arena. Στο 41' η ΑΕΛ είχε τεράστια ευκαιρία για το 1-1, με τον Τούπτα να περνάει με λόμπα τον Ραμίρες, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της Κηφισιάς.

Η ΑΕΛ ξεκίνησε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και από τα πρώτα λεπτά πίεσε για την ισοφάριση. Ο Μασόν με δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα εκτός εστίας στο 52ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα η Κηφισιά... απάντησε στην ευκαιρία των γηπεδούχων με το σουτ του Ταβάρες που πέρασε ελάχιστα άουτ. Οι Θεσσαλοί έφτασαν μια... ανάσα από το 1-1, όμως ο Κακουτά δεν βρήκε τον στόχο.

Τελικά, ένα λεπτό μετά οι βυσσινί ισοφάρισαν σε 1-1, με δυνατό σουτ του Σαγκάλ εκτός περιοχής που κόντραρε στον Πέτκοφ και κατέληξε στα δίχτυα του Ραμίρες! Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 67' με τον δραστήριο Πόμπο να πιάνει καλό σουτ εκτός περιοχής, αλλά ο γκολκίπερ της ΑΕΛ μάζεψε σταθερά τη μπάλα. Τρία λεπτά μετά ο Ραμίρες μπλόκαρε την προσπάθεια του Κακουτά.

Οι Θεσσαλοί είχαν μεγάλη στιγμή για την ανατροπή και το 2-1 στο 75', όμως ο Τούπτα από θέση... βολής δεν μπόρεσε να κάνει επαφή με την μπάλα. Το παιχνίδι απέκτησε πολύ καλό ρυθμό και ο Ταβάρες στο 77' είχε μεγάλη ευκαιρία για το 1-2, αλλά το τελείωμα του ήταν πολύ άσχημο. Η Κηφισιά είχε νέα καλή στιγμή στο 85' με τον Χριστόπουλο να μην μπορεί να βρει δίχτυα.

Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν στο φινάλε για το 1-2, με την κεφαλιά του Πόκορνι μετά από εκτέλεση κόρνερ να φεύγει ψηλά. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων το σουτ του Ζέλσον κόντραρε και κατέληξε κόρνερ για την ομάδα της Κηφισιάς. Μέχρι το φινάλε το σκορ δεν άλλαξε και έτσι οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό.

ΑΕΛ Νοvibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (45’ λ.τρ. Γκάρατε), Μπατουμπισινκά, Φερίγκρα (46’ Όλαφσον), Ηλιάδης, Μασόν, Ναόρ (68’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (46’ Κακουτά), Σαγκάλ (82’ Ενγκόι), Τούπτα.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Κονατέ, Πόκορνι, Πέτκοφ, Λαρουσί, Ρουκουνάκης, Αμανί, Νούνελι (46’ Ταβάρες, 90’+3’ Μποτία), Πόμπο (75’ Μπένι), Αντόνισε (75’ Ζέρσον Σόυζα), Χριστόπουλος (75’ Μίγιτς).

