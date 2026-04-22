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Με πέναλτι του Πόμπο το 0-1 για την Κηφισιά! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Πόμπο ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε ο Κονατέ σε χέρι του Μασόν και άνοιξε το σκορ για την Κηφισιά απέναντι στην ΑΕΛ Novibet.
Με πέναλτι του Πόμπο το 0-1 για την Κηφισιά! (vid)