Τσέλσι: Στο Stamford Bridge από τη νέα σεζόν οι αγώνες της γυναικείας ομάδας

Η γυναικεία ομάδα της Τσέλσι θα παίζει όλους τους εντός έδρας αγώνες της γυναικείας Super League (WSL) στο Stamford Bridge από την επόμενη σεζόν, δήλωσε ο αγγλικός σύλλογος την Τετάρτη, ακολουθώντας παρόμοιες κινήσεις που έκαναν και άλλοι αγγλικοί σύλλογοι.

Οι οκτώ φορές πρωταθλήτριες του WSL ακολουθούν ομάδες όπως η Άρσεναλ, η Άστον Βίλα και η Λέστερ, οι οποίες διεξάγουν όλους τους εντός έδρας αγώνες γυναικείου πρωταθλήματος στο γήπεδο της πρώτης ομάδας των ανδρών.

Η Τσέλσι παίζει στο Kingsmeadow από το 2017, με μόνο επιλεγμένους αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων του Champions League, να διεξάγονται στο Stamford Bridge.

Ο σύλλογος δήλωσε ότι το Kingsmeadow θα χρησιμοποιηθεί για αγώνες ακαδημιών από την επόμενη σεζόν.

Το γήπεδο, χωρητικότητας 4.850 ατόμων, χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή από την πρώτη γυναικεία ομάδα και την ομάδα κάτω των 21 ετών. Το Stamford Bridge φιλοξενεί περίπου 41.000 οπαδούς στις κερκίδες.

«Το να φεύγουμε από το Kingsmeadow μετά από εννέα χρόνια είναι γλυκόπικρο. Είναι το μέρος όπου τόσοι πολλοί μεγάλοι παίκτες της Chelsea έχτισαν την κληρονομιά τους. Ωστόσο, όπως συνέβη όταν φύγαμε από το Wheatsheaf Park, ξεκινά μια νέα εποχή και το Stamford Bridge παρέχει το σκηνικό που αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό είναι ένα νέο κεφάλαιο, αλλά η φιλοδοξία μας παραμένει η ίδια. Θέλουμε να κερδίζουμε. Θέλουμε να σηκώσουμε περισσότερα τρόπαια. Θέλουμε να δημιουργήσουμε περαιτέρω ιστορία. Αυτό έκανε πάντα η Chelsea - και θα συνεχίσουμε αυτή την κληρονομιά με τους οπαδούς μας δίπλα μας στο Bridge», έγραψαν σε ανοιχτή επιστολή προς τους οπαδούς, οι παίκτριες της Τσέλσι.