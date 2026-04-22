Γασπαρινάτος: «Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ συνεχώς εμπλουτίζεται» (vid)

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τα εγκαίνια του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ στην ALLWYN Arena με τον Γεράσιμο Γασπαρινάτο να μιλά στην κάμερα του AEK TV.

Ο Διευθυντής του Μουσείου, που φιλοξενήθηκε στο Pre Game του AEK TV Show της περασμένης Κυριακής, τονισε πως το Μουσείο συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα εκθέματα και αντικείμενα και πρόσθεσε ότι στόχος ειναι να υπάρξει μέσα από αυτά καταγραφή όλης της κιτρινόμαυρης ιστορίας.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ και το βίντεο με τις δηλώσεις του Γεράσιμου Γασπαρινάτου:

Στις 20 Απριλίου συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τα εγκαίνια του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ στην ALLWYN Arena. Ήταν 20 Απριλίου 2024 όταν κόπηκε πανηγυρικά η κορδέλα διά χειρός Θωμά Μαύρου και από τότε έχουν διαβεί το κατώφλι του και έχουν κάνει το μαγικό «ταξίδι» στην ιστορία του συλλόγου χιλιάδες Έλληνες και ξένοι επισκέπτες.

Το Μουσείο συνεχίζει τη ζωή του και τη δράση του. Ανανεώνεται, βελτιώνεται, μεγαλώνει και περιμένει νέα κειμήλια και, βεβαίως, νέα τρόπαια. Ο Διευθυντής του, Γεράσιμος Γασπαρινάτος, φιλοξενήθηκε στο Pre Game του AEK TV Show της περασμένης Κυριακής και μίλησε για όσα αφορούν το Μουσείο.