ΑΕΚ: Το γκολ του Πινέδα καλύτερο των δύο πρώτων στροφών των πλέι οφ (vid)

Καλύτερο γκολ της 1ης & 2ης αγωνιστικής των Stoiximan Super League Playoffs αναδείχτηκε του Ορμπελίν Πινέδα.

Το γκολ του Ορμπελίν Πινέδα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για το 3-0 της ΑΕΚ ψηφίστηκε ως το Best Goal της 1ης & 2ης αγωνιστικής των Stoiximan Super League Playoffs.

Ο Μεξικανός έκλεψε την μπάλα, έκανε την κούρσα ως την περιοχή, προσποιήθηκε ότι θα δώσει πάσα και εκτέλεσε, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, μετά από ψηφοφορία των φιλάθλων:

1/ Ο. Πινέδα (2η αγων.) 58,95%

2/ Μ. Χόνγκλα (2η αγων.) 22,19%

3/ Ροντινέι (2η αγων.) 16,04%

4/ Τ. Φούντας (1η αγων.) 2,19%

5/ Μ. Γκονζάλες (2η αγων.) 0,63%