Στέλιος Μανωλάς στο Fox Prime: «Ζούμε την καλύτερη εποχή της ΑΕΚ» (Part 2)

To Grande League Interviews φιλοξενεί την Τετάρτη (22/4) τον Στέλιο Μανωλά, σε μια συνέντευξη - ποταμό του θρύλου της ΑΕΚ στην Κάτια Ταραμπάνκο και τον Σταύρο Καζαντζόγλου στο κανάλι του Fox Prime !

Στο δεύτερο μέρος της αποκαλυπτικής συζήτησης ο Μανωλάς μιλάει για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς και τη μετακίνηση του Σέρβου τεχνικού στον Ολυμπιακό, αποκαλύπτει το παρασκήνιο της μεταγραφής του Κώστα Μανωλά στους Πειραιώτες, αποτιμά τη διαδρομή του Δημήτρη Μελισσανίδη στην ΑΕΚ ενώ στέκεται και στα στοιχεία που τον έχουν εκπλήξει στον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Στέλιος Μανωλάς διηγείται τρομερές ιστορίες για τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης και όχι μόνο, ενώ αποθεώνει τον Ντέμη Νικολαΐδη με μία ατάκα που θα συζητηθεί.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Μανωλά στο Fox Prime: