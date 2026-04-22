ΠΑΟΚ: Πένθος στην οικογένεια Σαββίδη - Πέθανε ο αδελφός του Ιβάν, Παύλος

Σε πένθος βρίσκεται ξανά η οικογένεια του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη, καθώς έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του, Παύλος.

Η «ασπρόμαυρη» οικογένεια πενθεί ξανά, καθώς έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης σε ηλικία 72 ετών, ο μεγαλύτερος αδελφός του Ιβάν Σαββίδη, Παύλος.

Ένα νέο «πλήγμα» για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο γενεθλιακό και 100ό του έτος, βιώνει συνεχόμενες απώλειες, από τα παιδιά της Ρουμανίας, τον Κλεομένη, τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, τον Στέφανο Μπορμπόκη κ.α., με τελευταία αυτή του αδελφού του ισχυρού άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Αυτός ήταν άλλωστε, ο λόγος της άφιξης του Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη, στην οποία βρίσκεται από χθες (21/4) Τρίτη.

