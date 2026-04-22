Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ: «Τίποτα δεν έχει τελειώσει»

Χαμηλούς τόνους κράτησε ο Νίκολιτς μετά τη νίκη της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ θυμίζοντας πως ακόμα έχει δρόμο για τον τίτλο.

Ένα μεγάλο πάρτι στήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ με 3-0, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς θέλησε να προσγειώσει τους παίκτες του. Ο Σέρβος τεχνικός θέλει οι ποδοσφαιριστές του να έχουν πλήρη αγωνιστική και πνευματική εγρήγορση, καθώς απομένουν ακόμα τέσσερα κρίσιμα παιχνίδια.

«Τίποτα δεν έχει τελειώσει», είναι το μήνυμα που έστειλε στην ομάδα. Ο Νίκολιτς εξέφρασε στους παίκτες του την περηφάνια του για τον τρόπο που πάλεψαν κόντρα στη Ράγιο αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, παρά τον αποκλεισμό, ενώ μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μίλησε στα αποδυτήρια.

Εξέφρασε και πάλι την ικανοποίησή του για την εικόνα που έδειξαν μέσα στο γήπεδο, αλλά υπογράμμισε πως ακόμα η ΑΕΚ δεν έχει πετύχει τον στόχο της. Απομένουν τέσσερα παιχνίδια με τους «κιτρινόμαυρους» να κρατούν την κατάσταση στα χέρια τους. Αλλά ακόμα χρειάζεται συγκέντρωση και προσπάθεια για να τερματίσουν πρώτοι.

Πριν αποχωρήσουν από τα αποδυτήρια, ο Σέρβος τεχνικός φρόντισε να αφήσει μια φράση που θέλει να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια: «Το φέρατε καλά ως εδώ, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη».

Παρά την άβολη διακοπή που ακολουθεί λόγω του τελικού Κυπέλλου, ο Νίκολιτς έδωσε τετραήμερο ρεπό στους παίκτες του για να πάρουν ανάσες και να επιστρέψουν με γεμάτες μπαταρίες ενόψει της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος.

