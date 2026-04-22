Ρεάλ Μαδρίτης: Έντονες αποδοκιμασίες στο «Μπερναμπέου» για Βινίσιους και Καρέρας

Οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης δεν έκρυψαν την αγανάκτησή τους απέναντι στους Βινίσιους και Άλβαρο Καρέρας, λίγο πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αλαβές.

Το κλίμα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» στον αγώνα της 21ης Απριλίου για την 33η αγωνιστική της La Liga ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο. Τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας (τρεις ήττες και μία ισοπαλία στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Champions League) είχαν φέρει έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις των οπαδών, οι οποίοι προχώρησαν σε αποδοκιμασίες ακόμα και προς ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Κατά την ανακοίνωση της ενδεκάδας, ο Βινίσιους ήταν ο πρώτος που έγινε αποδέκτης έντονων γιουχαϊσμάτων. Λίγο αργότερα, και ο Άλβαρο Καρέρας δέχθηκε αποδοκιμασίες από την εξέδρα, έπειτα από λάθος του στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, στο 4ο λεπτό, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχασε την μπάλα σε μια από τις γνωστές του προσπάθειες, γεγονός που προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων από το κοινό. Κάθε επαφή του με την μπάλα συνοδευόταν από σφυρίγματα στα πρώτα λεπτά, με την ένταση να παραμένει αισθητή.

Η κατάσταση άρχισε να εκτονώνεται όταν ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ στο 30ο λεπτό, δίνοντας ανάσα στην ομάδα και ηρεμώντας κάπως την εξέδρα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Βινίσιους πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 50’, επιλέγοντας να μην πανηγυρίσει έντονα, αλλά να απευθύνει μια κίνηση συγγνώμης προς τους οπαδούς της ομάδας του.

