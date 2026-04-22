Τσέλσι σε βαθιά κρίση: Απολογία Ροζίνιορ και έντονες αποδοκιμασίες από τον κόσμο

Ο Λίαμ Ροζίνιορ επιχείρησε να δείξει πως αντιλαμβάνεται τη δύσκολη κατάσταση της Τσέλσι, όμως οι αντιδράσεις των οπαδών ήταν ιδιαίτερα σκληρές, παρά τη συγγνώμη που ζήτησε μπροστά τους.

Οι «μπλε» βιώνουν μια από τις χειρότερες περιόδους της ιστορίας τους, καθώς για πρώτη φορά από το 1912 έχουν υποστεί πέντε συνεχόμενες ήττες, χωρίς μάλιστα να καταφέρουν να σκοράρουν σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια.

Η αγωνιστική εικόνα της ομάδας έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό, που ούτε τα πιο απαισιόδοξα σενάρια των ανθρώπων της διοίκησης —όταν αποφάσισαν να τερματίσουν τη συνεργασία με τον Μαρέσκα— δεν πλησίαζαν τη σημερινή πραγματικότητα.

Μετά την ήττα με 3-0 από την Μπράιτον στο Amex, ο Ροζίνιορ και οι ποδοσφαιριστές του πλησίασαν την εξέδρα των φιλάθλων. Ο προπονητής προσπάθησε με χειρονομία να εκφράσει τη λύπη του για την εικόνα της ομάδας, όμως η αντίδραση του κόσμου ήταν γεμάτη ένταση, με αποδοκιμασίες και υβριστικά συνθήματα, απορρίπτοντας ουσιαστικά την απολογία του.