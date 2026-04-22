Ρεάλ Μαδρίτης: Ανέλαβε ευθύνες ο Πέρεθ – Λάθη στους προπονητές, εμπιστοσύνη στο ρόστερ

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ προχώρησε σε αυτοκριτική για τις επιλογές στην τεχνική ηγεσία, αναγνωρίζοντας αστοχίες, την ώρα που συνεχίζει να στηρίζει το υπάρχον ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο εσωτερικό της «βασίλισσας» επικρατεί έντονος προβληματισμός μετά από μια σεζόν που, εκτός απροόπτου, θα ολοκληρωθεί χωρίς σημαντικές διακρίσεις. Ο πρόεδρος της ομάδας φέρεται να πήρε προσωπικά την ευθύνη για τις αποφάσεις που αφορούν τον πάγκο.

Συγκεκριμένα, παραδέχθηκε ότι οι επιλογές των Τσάμπι Αλόνσο και Άλβαρο Αρμπελόα δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Οι δύο προπονητές, που αντιμετωπίστηκαν ως επενδύσεις για το μέλλον, δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του συλλόγου, με τη θητεία τους να είναι σύντομη.

Ο Αλόνσο αποχώρησε τον Ιανουάριο, ενώ ο Αρμπελόα αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν με την ολοκλήρωση της σεζόν. Τα αποτελέσματα, άλλωστε, δεν ήταν ικανοποιητικά, καθώς η ομάδα κατέγραψε επτά ήττες σε 21 αγώνες υπό τις οδηγίες του τελευταίου.

Παράλληλα, ο Πέρεθ αναγνώρισε πως η καθυστέρηση στην αλλαγή προπονητή επιβάρυνε την κατάσταση, αφού η απόφαση για απομάκρυνση του Αλόνσο είχε ουσιαστικά ληφθεί νωρίτερα, αλλά δεν υλοποιήθηκε άμεσα.

Σε αντίθεση με την κριτική προς την τεχνική ηγεσία, ο πρόεδρος της Ρεάλ δείχνει εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές, θεωρώντας πως το υλικό της ομάδας διαθέτει ποιότητα και μπορεί να αποδώσει πολύ καλύτερα με έναν πιο έμπειρο προπονητή.

Έτσι, η επιλογή του νέου τεχνικού αποτελεί βασική προτεραιότητα ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, με τον Πέρεθ να εξετάζει προσεκτικά όλες τις διαθέσιμες λύσεις, τόσο από την αγορά των καταξιωμένων προπονητών όσο και από πιο εναλλακτικές περιπτώσεις.

Σε ό,τι αφορά το ρόστερ, δεν αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Η ενίσχυση αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως στην αμυντική γραμμή και στον χώρο της μεσαίας γραμμής, ενώ παράλληλα εξετάζονται και πιθανές επιστροφές παικτών.

Δεν αποκλείονται και αποχωρήσεις, αν και η φιλοσοφία του συλλόγου δεν ευνοεί μαζικές αλλαγές, προτιμώντας πιο στοχευμένες κινήσεις.

Τέλος, ο Πέρεθ σκέφτεται το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί δημόσια για την πορεία της ομάδας, χωρίς να έχει αποφασίσει ακόμη πότε και με ποιον τρόπο θα το κάνει.