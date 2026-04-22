Μάχες επιβίωσης σε Λάρισα, Τρίπολη

Δυνατά παιχνίδια περιλαμβάνει η 4η στροφή των play out της Stoiximan Super League.

Οι μάχες παραμονής συνεχίζονται με μεγάλο ενδιαφέρον στη Stoiximan Super League, καθώς σήμερα διεξάγεται η 4η αγωνιστική των play out.

Στις 16:00 ο αναγεννημένος Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο και θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία του προς την παραμονή. Από την πλευρά τους οι Περιστεριώτες θα παραταχθούν χωρίς τον προπονητή τους, καθώς ο Κερκέζ είναι τιμωρημένος.

Χωρίς περιθώρια για νέες απώλειες, η ΑΕΛ Novibet κοντράρεται στις 17:00 με την Κηφισιά. Οι «βυσσινί» ψάχνουν την πρώτη νίκη στα play out που θα τους δώσει το έναυσμα για την αντεπίθεση, ενώ η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο θέλει το θετικό αποτέλεσμα για να μείνει μακριά από… μπλεξίματα.

Στις 20:00 ο Αστέρας Aktor φιλοξενεί στην Τρίπολη τον Παναιτωλικό, με μοναδικό στόχο τους τρεις βαθμούς. Από την άλλη οι Αγρινιώτες θέλουν αποτέλεσμα γιατί αλλιώς θα βαδίσουν σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις:

16:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος Novasport Prime

17:00 ΑΕΛ Novibet-Κηφισιά CosmoteSport 1

20:00 Αστέρας Aktor-Παναιτωλικός Novasport 2

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 28 66

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28 61

3. ΠΑΟΚ 28 58

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 28 50

Playoffs 5-8

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 28 22

6. ΟΦΗ 28 20

7. ΑΡΗΣ 28 19

8. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 28 17

Playouts

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 29 34

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 29 30

11. ΚΗΦΙΣΙΑ 29 29

12. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 29 24

13. ΑΕΛ NOVIBET 29 23

14. ASTERAS AKTOR 29 22