Ο Μάρκες θα αναλάβει την Εθνική Μεξικού μετά το Μουντιάλ

Ο Ραφαέλ Μάρκες, θα γίνει προπονητής της εθνικής ομάδας του Μεξικού μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής εθνικών ομάδων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Ντουίλιο Νταβίνο.

Ο Μάρκες, ο οποίος κατέγραψε 147 συμμετοχές με το Μεξικό και έπαιξε σε πέντε Παγκόσμια Κύπελλα με την «La Tri» (2002, 2006, 2010, 2014 και 2018), τέσσερα εκ των οποίων ως αρχηγός, είναι επί του παρόντος βοηθός προπονητή, από τότε που ανέλαβε ο Χαβιέ Αγκίρε τον Αύγουστο του 2024 μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο (11/6-19/7).

«Το συμβόλαιό του υπογράφηκε», δήλωσε ο Νταβίνο τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox Sports με τον πρώην Χιλιανό ποδοσφαιριστή Φαμπιάν Εστάι. Στόχος του Μάρκες είναι να οδηγήσει την εθνική ομάδα του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Ως παίκτης, ο Μάρκες κέρδισε το Champions League το 2006 και το 2009 και τη La Liga τέσσερις φορές με την Μπαρτσελόνα. Κέρδισε επίσης το γαλλικό πρωτάθλημα με τη Μονακό (2000). Με το Μεξικό, κέρδισε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών (1999) και ήταν φιναλίστ στο Copa America (2001).

Ως προπονητής, προπόνησε τις ομάδες νέων της Ρεάλ Σοσιεδάδ Ντεπορτίβα Αλκαλά στην Ισπανία (2020/21) και στη συνέχεια της Μπαρτσελόνα Αθλέτικ, της αναπληρωματικής ομάδας της Μπαρτσελόνα, από το 2022 έως το 2024.