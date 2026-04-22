Φίγκο: «Είναι κρίμα που η Ιταλία δεν θα είναι στο Μουντιάλ»

Ο Λουίς Φίγκο αναφέρθηκε στον αποκλεισμό της Ιταλίας από την τελική φάση του Mundial που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είναι κρίμα που η Ιταλία, ένα σπουδαίο ποδοσφαιρικό έθνος, δεν βρίσκεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Νομίζω ότι οι Ιταλοί, οι προπονητές, όλοι στην εθνική ομάδα πρέπει να σκεφτούν αυτή την κατάσταση. Πρέπει να σκεφτούν σοβαρά, γιατί εάν αποκλειστείς μία φορά, δεν είναι μεγάλο θέμα.

Εάν είναι δύο φορές, είναι περίεργο, αλλά εάν γίνουν τρεις φορές, πρέπει να εξετάσουν την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη περισσότερων ταλέντων. Δεν είναι μόνο ένα διαρθρωτικό πρόβλημα, αλλά και ένα ζήτημα ποιότητας. Όσον αφορά στην δεύτερη ευκαιρία (σ.σ. σε περίπτωση αποχώρησης της εθνικής Ιράν), δεν βλέπω σε ποια βάση θα επιλεγεί απευθείας η Ιταλία και όχι οι άλλες εθνικές ομάδες. Είναι προς συζήτηση».