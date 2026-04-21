H Μπράιτον έστησε πάρτι κόντρα στη Τσέλσι και την έβαλε σε μπελάδες για την Ευρώπη

Σπουδαία νίκη σε βάρος της Τσέλσι εξασφάλισε η Μπράιτον, που επιβλήθηκε με 3-0 των «Μπλε» του Λονδίνου και τους προσπέρασε στη βαθμολογία της Premier League, καταλαμβάνοντας πλέον την 6η θέση.

Το δρόμο για τη νίκη στην Μπράιτον άνοιξε ο Καντιόγλου στο 3′, την σκυτάλη πήρε ο Χίνσελγουντ στο 56′ που έκανε το 2-0, ενώ ο Γουέλμπεκ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Με αυτή το αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 50 βαθμούς και προσπέρασαν στην 6η θέση που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, την παραπαίουσα Τσέλσι που έμεινε για πέμπτο σερί παιχνίδι στην Premier League μακριά από τη νίκη.

Πλέον, οι «μπλε» του Λονδίνου μπαίνουν σε μεγάλες περιπέτειες αναφορικά με την έξοδο στην Ευρώπη την επόμενη σεζόν, με την εικόνα τους να προκαλεί έντονο προβληματισμό.