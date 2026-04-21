Ατρόμητος: Χωρίς Μανσούρ και Τσαντίλα ενόψει Πανσερραϊκού

Ακόμη δυο απουσίες προστέθηκαν στο απουσιολόγιο του Ντούσαν Κέρκεζ στον Ατρόμητο ενόψει της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό.

Οι Περιστεριώτες αντιμετωπίζουν τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες την Τετάρτη για την 4η αγωνιστική των play out και ο Ντούσαν Κέρκεζ καλείται να διαχειριστεί τέσσερις απουσίες σημαντικών ποδοσφαιριστών του.

Συγκεκριμένα, στους ήδη απόντες Κίνι και Τσούμπερ προστέθηκαν τα ονόματα των Μανσούρ και Τσαντίλα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και τέθηκαν εκτός αποστολής.

Η αποστολή του Ατρόμητου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζίδης, Μίχορλ, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μπάτος, Μπάκου, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Ουκάκι, Τσιλούλης, Φαν Βέερτ.