Σκάνδαλο μεγατόνων στην Ιταλία: Τεράστιο κύκλωμα πορνείας με πρωταγωνιστές παίκτες της Ίντερ και της Μίλαν!

Τεράστιο σκάνδαλο ξέσπασε στην Ιταλία, καθώς ήρθε στο φως ένα κύκλωμα πορνείας, με παίκτες των Μίλαν και Ίντερ αλλά και άλλων ομάδων της Serie A να συμμετέχουν, ενώ αρκετά πάρτι έλαβαν χώρα και στη Μύκονο!

Σοκ στην Ιταλία με σκάνδαλο πορνείας που ξέσπασε! Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της «Gazzetta Dello Sport», το κύκλωμα ξεκίνησε το 2019 στο Μιλάνο, με πάνω από 50 ποδοσφαιριστές της Serie A να φέρονται πως συμμετείχαν, ενώ ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν και παίκτες της Ίντερ και της Μίλαν!

Το κύκλωμα είχε διάφορους πελάτες και όχι μόνο ποδοσφαιριστές, με διάφορους διάσημους και πλούσιους να συμμετέχουν σε πάρτι και πριβέ συναντήσεις, ενώ τις συγκεκριμένες υπηρεσίες φέρεται να έχει χρησιμοποιήσει και ένας οδηγός της Formula 1.

Παράλληλα, σύμφωνα με κασέτες που ήρθαν στα χέρια των Αρχών, φαίνεται πως ορισμένοι ποδοσφαιριστές έκαναν και χρήση αερίου γέλιου, καθώς είναι ένα ναρκωτικό το οποίο δεν εντοπίζεται στα αντιντόπινγκ κοντρόλ.

Οι συναντήσεις ήταν καθημερινές από το 2019, όπως έχουν αποκαλύψει γυναίκες που τις είχαν εξαναγκάσει να μπουν στο κύκλωμα και τις είχαν ωθήσει στην πορνεία, ενώ τα πάρτι συνεχίστηκαν καθημερινά και κατά τη διάρκεια του Covid.

Αρχικά, το βράδυ ξεκινούσε συνήθως σε ένα εστιατόριο, ενώ μετά συνεχιζόταν η έξοδος είτε σε μπαρ είτε σε ξενοδοχείο. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, αρκετά πάρτι και ταξίδια είχαν διοργανωθεί, κυρίως στην Μύκονο, καθώς το καλοκαίρι ήταν λιγότερα τα ραντεβού στην Ιταλία.

Προφανώς, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό κανένα όνομα ποδοσφαιριστή ή διάσημου που συμμετείχαν ως πελάτες στο κύκλωμα και έχουν αφαιρεθεί από την εντολή που εξέδωσε ο δικαστής, με τις Αρχές να θέτουν σε κατ'οίκον περιορισμό ως «εγκεφάλους» έναν 37χρονο και τη σύντροφό του, μαζί με δύο ακόμη συνεργάτες τους.