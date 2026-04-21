Η Τσέλσι... αύξησε τις πιθανότητες παραμονής του Σλοτ στη Λίβερπουλ!

Έναν απροσδόκητο... σύμμαχο απέκτησε ο Ολλανδός προπονητής και φαίνεται ότι θα συνεχίσει ως το 2027.

Ο Άρνε Σλοτ διανύει μια στρεσογόνο περίοδο, καθώς τα σενάρια απόλυσής του από τη Λίβερπουλ δίνουν και παίρνουν. Η αποτυχία διεκδίκησης του πρωταθλήματος και ο αποκλεισμός στο Champions League δίχως... αντίσταση στην Παρί Σεν Ζερμέν, αρκούν.

Όμως, η άφιξη του Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι και οι τέσσερις σερί ήττες χωρίς να σκοράρει, διαμορφώνουν ένα +7 των «κόκκινων» ενάντια στους «μπλε» του Λονδίνου, με αποτέλεσμα η ομάδα του Σλοτ να «αγγίζει» την είσοδο στην κορυφαία διοργάνωση.

Η παρουσία στο Champions League και η εξασφάλιση των τεράστιων κερδών του, γλιτώνουν το «κεφάλι» του Ολλανδού προπονητή που έχει συμβόλαιο έως το 2027 και ίσως η Λίβερπουλ τον αφήσει να το ολοκληρώσει, σεβόμενοι ότι κατέκτησε με άνεση το 20ό πρωτάθλημα Αγγλίας, πέρσι και ελπίζοντας σε ένα πιο «θελκτικό» σύνολο στο γήπεδο, πάντα με το «σύννεφο» της απώλειας του Ντιόγκο Ζότα πάνω από το Μέρσεϊσαϊντ.