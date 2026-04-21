Ένας αιώνας ΠΑΟΚ - Videos... τρέλας σε μία ξεχωριστή playlist

Με μία σειρά από βίντεο, σε μία ξεχωριστή playlist, ο ΠΑΟΚ γιόρτασε έναν αιώνα ζωής.

Από τα πρώτα παιχνίδια στο γήπεδο του Σιντριβανίου, ως την κατάμεστη Τούμπα μετά το επικό διπλό πρωταθλήματος στο «Χαριλάου».

Ένας ΠΑΟΚ πέρα από Έθνη, σύνορα και αθλήματα, που έχει χαρίσει αμέτρητες χαρές στους απανταχού φιλάθλους του, τρόπαια, συγκινήσεις και αξέχαστες στιγμές.

Στιγμές που θα μείνουν για πάντα στην καρδιά του κάθε «ασπρόμαυρου» φίλου, με τον Δικέφαλο να μην ξεχνάει όσους έφυγαν νωρίς, για την αγάπη τους την πιο μεγάλη.

Πρωταθλήματα και Κύπελλα από την εποχή των 70s μέχρι την «χρυσή» εποχή Σαββίδη.

4 πρωταθλήματα, 8 Κύπελλα και μία αιώνια αγάπη για τα τέσσερα αυτά γράμματα, για τον Πανθεσσαλονίκειο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών.



