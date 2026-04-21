Απίστευτο: Οι 8(+1) από τις 14 ομάδες κλήθηκαν σε απολογία!

Μόλις έξι από τις 14 ομάδες της Super League δεν κλήθηκαν σε απολογία από το πειθαρχικό όργανο, ενόψει της εκδίκασης της προσεχούς Πέμπτης (23/4), για τα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ και 3ης των πλέι οφ. Ανάμεσα στους οκτώ που θα βρεθούν ενώπιον του αθλητικού δικαστή, βρίσκεται και η Κ17 του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, πέραν της πρώτης ομάδας των Πρασίνων.
Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 23-4-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:
1/ ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 19/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/872651 από 20/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.
2/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/862970 από 19/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ - ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.
3/ ΠΑΕ ΟΦΗ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 19/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΦΗ - ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.
4/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 19/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 19/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2032/26/872219 από 20/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι), 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
5/ ΠΑΕ ΑSTERAS AKTOR: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑSTERAS AKTOR.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
6/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, Σ. ΜΑΡΚΟΥ (Εκπρόσωπος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 8, 11 παρ. 1, 7 και 8, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄ του Π.Κ. της ΕΠΟ και 19 παρ. 6 του ΚΑΠ της ΕΠΟ.
7/ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, Γ. ΣΠΑΝΟΣ (Μεγαλομέτοχος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, και στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 5 περ. 1, 2, του Π.Κ. της ΕΠΟ.
8/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 21/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6305/26/862468 από 19/4/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
9/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Κ-17: "Βάσει των αναφερομένων στο από 18/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 18/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα",στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Κ-17 – ΠΑΕ ΠΑΟΚ Κ-17.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 2 περ. ε, 3 παρ. 6 περ. γ’, 5 επ., 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α’, 15 παρ. 3 περ. Ι α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.