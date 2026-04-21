Παναθηναϊκός: Διοργανώνεται και φέτος το Bazaar της ΠΑΕ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός διοργανώνει και φέτος Bazaar με αυθεντικά προϊόντα για τους φίλους του συλλόγου, το τριήμερο 24-26 Απριλίου.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία το συγκεκριμένο τριήμερο να βρουν άφθονο υλικό της ομάδας και να μεγαλώσουν την συλλογή τους, με τις τιμές μάλιστα να είναι προσιτές για όλους.

Το Bazaar θα λάβει χώρα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των VIP του ΟΑΚΑ και όπως και τα προηγούμενα χρόνια αναμένεται και φέτος μεγάλη προσέλευση.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Το Bazaar με αυθεντικά προϊόντα Παναθηναϊκού είναι κι εφέτος κοντά στους φιλάθλους του συλλόγου!

Οι φίλες και οι φίλοι του Tριφυλλιού έχουν και πάλι τη μοναδική ευκαιρία να ντυθούν στα πράσινα με επίσημο υλικό της πρώτης ομάδας αλλά και δεκάδες αξεσουάρ, βρεφικά και πολλά ακόμα, σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Το Bazaar ξεκινάει την Παρασκευή 24 Απριλίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 26 Απριλίου στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο των VIP του Ολυμπιακού Σταδίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

24/4 10:00 – 20:00

25/4 10:00-17:00

26/4 10:00 – 17:00

*Το υλικό θα είναι διαθέσιμο μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων».