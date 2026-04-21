Γιαμάλ: «Ο Μέσι δεν είναι απλώς ένα είδωλο»

Ο Λαμίν Γιαμάλ βραβεύθηκε ως ο καλύτερος νεαρός αθλητής στον κόσμο και στο περιθώριο της εκδήλωσης για την απονομή των βραβείων Laureus, αναφέρθηκε στη διάκριση που έλαβε, ενώ έσπευσε να αποθεώσει τον Λιονέλ Μέσι.

«Είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι είναι ευθύνη. Δεν μπορώ να κάνω λάθη, επειδή είμαι πρότυπο για τόσα πολλά παιδιά. Αλλά το βλέπω ως κάτι θετικό. Κάθε φορά που μιλάω, προσπαθώ να το κάνω εποικοδομητικά για να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», τόνισε ο -μόλις- 18 ετών Ισπανός επιθετικός της Μπαρτσελόνα και της «ρόχα».

Στην συνέχεια, ο Γοαμάλ αναφέρθηκε στα πρότυπα του, επισημαίνοντας με νόημα: «Όταν συνειδητοποιείς ότι ένας αθλητής είναι θρύλος όχι μόνο στο άθλημά του, αλλά και σε όλα τα άλλα, είναι επειδή είναι ο καλύτερος. Ο Λιονέλ Μέσι είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην Ιστορία και επίσης ο καλύτερος αθλητής. Για εμένα, δεν είναι απλώς ένα είδωλο. Όλοι τον σέβονται για όλα όσα έχει καταφέρει, για το παράδειγμα που έχει δώσει και ελπίζω να ακολουθήσω τα βήματά του».