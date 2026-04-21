Χαμός στην Κύπρο με τον πρώην πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, δέσμευσαν την περιουσία του!

Δικαστικά μπλεξίματα για τον τέως πρόεδρο της κυπριακής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Γιώργο Κούμα, καθώς δεσμεύτηκε περιουσία του, ποσού που φτάνει τα 3,2 εκατ. ευρώ.

Στις 6 Μαΐου του 2026 θα απαντήσει ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, στις 25 συνολικά κατηγορίες που αντιμετωπίζει, για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αναφέρει το cyprustime.com.

Οι κατηγορίες εκτείνονται στην περίοδο 2015–2025 και περιλαμβάνουν συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον αθλητισμό, όπως η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Cablenet, η GO PLC, η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ).

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιώργος Κούμας, κατά τον χρόνο που κατείχε την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα και Προέδρου της Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), φέρεται να διατηρούσε, μέσω εταιρειών και συνεργατών του, συνδέσεις με συγκεκριμένους οργανισμούς, κατά παράβαση του Νόμου περί Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων, καθώς και του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα.

Όπως αναφέρεται, οι επίδικες ενέργειες περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την παραγωγή και ζωντανή μετάδοση αθλητικών γεγονότων, τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και την εκμετάλλευση δικαιωμάτων διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας (internet και mobile rights) για αγώνες ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και ιπποδρομιών.

Περαιτέρω, οι κατηγορίες 24 και 25 αφορούν αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με το συνολικό ύψος των επίμαχων ποσών να ανέρχεται, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σε περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το εν λόγω ποσό φέρεται να προκύπτει από τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις προηγούμενες κατηγορίες.