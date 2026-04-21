Αντσελότι: «Φαβορί για το Champions League η Παρί Ζερμέν»

Στην τελική ευθεία έχει μπει το φετινό Champions League, με τέσσερις ομάδες να διεκδικούν μια θέση στον τελικό και φυσικά την κατάκτηση της διοργάνωσης και το στέμμα της βασίλισσας της Ευρώπης.

Η κάτοχος του τροπαίου, Παρί Σεν Ζερμέν θ' αναμετρηθεί με την Μπάγερν Μονάχου και η Αρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, για τις δύο θέσεις στον τελικό της 30ής Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Ο Κάρλος Αντσελότι, που ξέρει το θεσμό καλύτερα από τον καθέναν, καθώς έχει το ρεκόρ με πέντε τρόπαια στην προπονητική καριέρα, ενώ έχει στεφθεί δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης και ως παίκτης με τη φανέλα της Μίλαν, μίλησε για τη μάχη των ημιτελικών και έκανε την πρόβλεψη του στην ιταλική εφημερίδα «Il Giornale»:

«Πιστεύω πως και φέτος η Παρί θα κατακτήσει τον τίτλο. Εχει περισσότερες λύσεις ως ομάδα και την εμπειρία πια, για να πανηγυρίσει ένα ακόμη τρόπαιο. Η ομάδα αυτή έχει σπουδαίο ρόστερ και έναν σπουδαίο προπονητή», τόνισε ο διάσημος Ιταλός κόουτς, που βρίσκεται πλέον στον πάγκο της εθνικής Βραζιλίας.